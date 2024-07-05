Live
  • Пт 05.07.2024
  • Харьков  +35°С
  • USD 40.55
  • EUR 43.78

Ночью в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков

Погода 13:43   05.07.2024
Виктория Яковенко
Ночью в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 6 июля.

«Ночью 6 июля по городу и области ожидаются грозы. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

Читайте также: Жара в Харькове: как спасаются животные, показали в экопарке (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Превратили двор в парк: в Харькове жители создали оазис на Салтовке (фото)
Превратили двор в парк: в Харькове жители создали оазис на Салтовке (фото)
05.07.2024, 11:16
Ночью в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков
Ночью в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков
05.07.2024, 13:43
«Самострел генерала Лапина» — Коваленко о боях в Сотницком Казачке
«Самострел генерала Лапина» — Коваленко о боях в Сотницком Казачке
05.07.2024, 11:39
Жестокое убийство девушки в Харькове: заключенный хотел сократить срок
Жестокое убийство девушки в Харькове: заключенный хотел сократить срок
05.07.2024, 13:25
В Украине семь выпускников написали все четыре теста НМТ на 200 баллов
В Украине семь выпускников написали все четыре теста НМТ на 200 баллов
05.07.2024, 10:09
Когда на Харьковщине точно не будут отключать свет: Укрэнерго сообщило дату
Когда на Харьковщине точно не будут отключать свет: Укрэнерго сообщило дату
05.07.2024, 14:17

Новости по теме:

14:20
В Харькове и области ожидаются грозы: предупреждение синоптиков
13:40
Шквалы, грозы и град: синоптики предупредили об опасной погоде на Харьковщине
13:42
На Харьковщине ожидаются грозы ночью и утром 2 сентября — синоптики
13:52
На Харьковщине во вторник – грозы: синоптики предупреждают об опасности
12:52
Грозы и пожарная опасность – синоптики предупреждают жителей Харьковщины

Вы читали новость: «Ночью в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 июля 2024 в 13:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 6 июля.".