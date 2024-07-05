Ночью в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков
Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 6 июля.
«Ночью 6 июля по городу и области ожидаются грозы. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2024 в 13:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 6 июля.".