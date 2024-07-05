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Жара немного отступит. Какой будет погода 6 июля в Харькове и области

Погода 20:07   05.07.2024
Оксана Якушко
Жара немного отступит. Какой будет погода 6 июля в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 6 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Ночью кратковременный дождь, гроза⚡️.  Днем без осадков☀️.
Ветер северный, 7 — 12 м/с, местами порывы, 15 — 20 м/с.
Температура воздуха: ночью 14 — 19°, днем ​​25 — 30°.

По городу: Ночью кратковременный дождь, гроза⚡️.  Днем без осадков☀️.
Ветер северный, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 15 — 17°, днем ​​26 — 28°.

Читайте также: Ночью в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 июля 2024 в 20:07;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 6 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".