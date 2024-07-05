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У Харкові замінили прапор України на центральному флагштоку (фото)

Суспільство 14:37   05.07.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові замінили прапор України на центральному флагштоку (фото) Фото: пресслужба Харківської міськради

Найбільше полотнище Державного Прапора України замінили у Харкові.

«Фахівці СКП «Харківзеленбуд» провели регламентну ревізію флагштока та замінили полотнище Державного прапора України», – повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

Прапор замінили на флагштоку на Сергіївській площі. Подібну процедуру в Харкові проводять із певною періодичністю.

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Фото: пресслужба Харківської міськради

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2024 в 14:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найбільше полотнище Державного Прапора України замінили у Харкові.".