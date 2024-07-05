У Харкові замінили прапор України на центральному флагштоку (фото)

Найбільше полотнище Державного Прапора України замінили у Харкові.

«Фахівці СКП «Харківзеленбуд» провели регламентну ревізію флагштока та замінили полотнище Державного прапора України», – повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

Прапор замінили на флагштоку на Сергіївській площі. Подібну процедуру в Харкові проводять із певною періодичністю.