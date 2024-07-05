У Харкові замінили прапор України на центральному флагштоку (фото)
Фото: пресслужба Харківської міськради
Найбільше полотнище Державного Прапора України замінили у Харкові.
«Фахівці СКП «Харківзеленбуд» провели регламентну ревізію флагштока та замінили полотнище Державного прапора України», – повідомили у пресслужбі Харківської міськради.
Прапор замінили на флагштоку на Сергіївській площі. Подібну процедуру в Харкові проводять із певною періодичністю.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: міськрада, ревизия, флаг, флагшток, Харків, центральный;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2024 в 14:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найбільше полотнище Державного Прапора України замінили у Харкові.".