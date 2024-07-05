В Харькове заменили флаг Украины на центральном флагштоке (фото)
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета
Самое большое полотнище Государственного Флага Украины заменили в Харькове.
«Специалисты СКП «Харьковзеленстрой» провели регламентную ревизию флагштока и заменили полотнище Государственного флага Украины», – сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
Флаг заменили на флагштоке на Сергеевской площади. Подобная процедура в Харькове проводится с определенной периодичностью.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: міськрада, ревизия, флаг, флагшток, Харьков, центральный;
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2024 в 14:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Самое большое полотнище Государственного Флага Украины заменили в Харькове.".