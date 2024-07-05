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В Харькове заменили флаг Украины на центральном флагштоке (фото)

Общество 14:37   05.07.2024
Виктория Яковенко
В Харькове заменили флаг Украины на центральном флагштоке (фото) Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

Самое большое полотнище Государственного Флага Украины заменили в Харькове.

«Специалисты СКП «Харьковзеленстрой» провели регламентную ревизию флагштока и заменили полотнище Государственного флага Украины», – сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Флаг заменили на флагштоке на Сергеевской площади. Подобная процедура в Харькове проводится с определенной периодичностью.

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Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 июля 2024 в 14:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Самое большое полотнище Государственного Флага Украины заменили в Харькове.".