Превратили двор в парк: в Харькове жители создали оазис на Салтовке (фото)

КП «Харьковблагоустройство» опубликовало фото одного из дворов в Харькове, где жители разбили клумбы и высадили десятки «парковых» растений.

«Жители одного из дворов Салтовского района, несмотря на сложные обстоятельства, находят время и силы для создания клумб и поддержания красоты у своего дома. Здесь среди урбанистических форм раскинулся настоящий зеленый оазис, а двор дышит свежестью и чистотой», — восхитились коммунальщики.

В КП «Харьковблагоустройство» поблагодарили жителей многоэтажек Харькова, которые помогают в благоустройстве дворов.

«Благодаря таким инициативам Харьков остается местом, где хочется жить, несмотря на тяжелые вызовы», — подчеркнула пресс-служба КП.