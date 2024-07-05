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Превратили двор в парк: в Харькове жители создали оазис на Салтовке (фото)

Общество 11:16   05.07.2024
Оксана Горун
Превратили двор в парк: в Харькове жители создали оазис на Салтовке (фото) Фото: КП «Харьковблагоустройство»

КП «Харьковблагоустройство» опубликовало фото одного из дворов в Харькове, где жители разбили клумбы и высадили десятки «парковых» растений.

«Жители одного из дворов Салтовского района, несмотря на сложные обстоятельства, находят время и силы для создания клумб и поддержания красоты у своего дома. Здесь среди урбанистических форм раскинулся настоящий зеленый оазис, а двор дышит свежестью и чистотой», — восхитились коммунальщики.

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Фото: КП «Харьковблагоустройство»

В КП «Харьковблагоустройство» поблагодарили жителей многоэтажек Харькова, которые помогают в благоустройстве дворов.

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«Благодаря таким инициативам Харьков остается местом, где хочется жить, несмотря на тяжелые вызовы», — подчеркнула пресс-служба КП.

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Фото: КП «Харьковблагоустройство»
двор на Салтовке превратили в парк 7
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
двор на Салтовке превратили в парк 6
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
двор на Салтовке превратили в парк 4
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
двор на Салтовке превратили в парк 2
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
двор на Салтовке превратили в парк
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 июля 2024 в 11:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковблагоустройство» опубликовало фото одного из дворов в Харькове, где жители разбили клумбы и высадили десятки «парковых» растений".