Декоративные деревья и цветы: на Алексеевке жители обустроили двор дома (фото)
Фото: Харьковский горсовет
Жители одного из домов по проспекту Людвига Свободы в Харькове создали цветники во дворе.
В частности, они посадили гортензии, розы, барбарис и декоративные деревья, сообщили в Харьковском горсовете.
«Вера Ивановна, которая в свое время собрала вокруг себя неравнодушных соседей, рассказывает, что тогда совместными усилиями они сделали очень много работы по благоустройству двора, а сейчас пытаются сохранить все это. Последние годы принесли много вызовов, однако цветы не только украшают двор, но и дарят хорошее настроение всем жителям», — отметили в КП «Харьковблагоустройство».
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2024 в 12:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители одного из домов по проспекту Людвига Свободы в Харькове создали цветники во дворе.".