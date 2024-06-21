Декоративные деревья и цветы: на Алексеевке жители обустроили двор дома (фото)

Жители одного из домов по проспекту Людвига Свободы в Харькове создали цветники во дворе.

В частности, они посадили гортензии, розы, барбарис и декоративные деревья, сообщили в Харьковском горсовете.

«Вера Ивановна, которая в свое время собрала вокруг себя неравнодушных соседей, рассказывает, что тогда совместными усилиями они сделали очень много работы по благоустройству двора, а сейчас пытаются сохранить все это. Последние годы принесли много вызовов, однако цветы не только украшают двор, но и дарят хорошее настроение всем жителям», — отметили в КП «Харьковблагоустройство».