Харьковский дворник разрисовал гаражи украинским фольклором (видео)
Дворовой рабочий Александр Молчанов разрисовал гаражи в микрорайоне Горизонт. На боксах он изобразил народный быт и фольклор: казака, бандуриста, влюбленных и Лисичку-сестричку.
Александр Молчанов не только убирает, но и творчески обустраивает дворы. Говорит, что занимается этим не первый год, но после начала полномасштабной войны такие рисунки стали особенно цениться, говорится в репортаже коммунального СМИ «Харьков: новости».
«Вот такую дверь расписать — дня два-три, это чуть подольше. Сразу краской. Я в одном районе работал, штук 50 наверное сделал, а дворники просто их раскрашивали», — говорит Александр.
Сюжеты, говорит мужчина, он не перерисовывал, они были у него в голове.
«Таких казачков я нарисовал тысячи, Библию детскую перерисовал. Там вот столько рисунков, тоже раз пять наверное всю. Потом лаковыми миниатюрами занимался. У меня был учитель неплохой, мой товарищ. Потом зрение хуже стало и я перешел на живопись: портреты, пейзажи, урбанистические пейзажи, натюрморты», — делится Александр.
Начальница участка №6 Индустриального района КП «Харьковблагоустройство» Юлия Криворучко рассказывает, что дворник-художник пользуется популярностью среди местных.
В конце года состоится городской конкурс «Лучший двор», где среди участников выберут трех победителей.
Читайте также: Рушники, коцы и «свищик»: народное наследие Харьковщины собрали в одном месте
Новости по теме:
Вы читали новость: «Харьковский дворник разрисовал гаражи украинским фольклором (видео)»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 11:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дворовой рабочий Александр Молчанов разрисовал гаражи в микрорайоне Горизонт. На боксах он изобразил народный быт и фольклор: казака, бандуриста, влюбленных и Лисичку-сестричку.".