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Харьковский дворник разрисовал гаражи украинским фольклором (видео)

Культура 11:47   01.08.2023
Елена Нагорная
Харьковский дворник разрисовал гаражи украинским фольклором (видео)

Дворовой рабочий Александр Молчанов разрисовал гаражи в микрорайоне Горизонт. На боксах он изобразил народный быт и фольклор: казака, бандуриста, влюбленных и Лисичку-сестричку.

Александр Молчанов не только убирает, но и творчески обустраивает дворы. Говорит, что занимается этим не первый год, но после начала полномасштабной войны такие рисунки стали особенно цениться, говорится в репортаже коммунального СМИ «Харьков: новости».

«Вот такую дверь расписать — дня два-три, это чуть подольше. Сразу краской. Я в одном районе работал, штук 50 наверное сделал, а дворники просто их раскрашивали», — говорит Александр.

Сюжеты, говорит мужчина, он не перерисовывал, они были у него в голове.

«Таких казачков я нарисовал тысячи, Библию детскую перерисовал. Там вот столько рисунков, тоже раз пять наверное всю. Потом лаковыми миниатюрами занимался. У меня был учитель неплохой, мой товарищ. Потом зрение хуже стало и я перешел на живопись: портреты, пейзажи, урбанистические пейзажи, натюрморты», — делится Александр.

Начальница участка №6 Индустриального района КП «Харьковблагоустройство» Юлия Криворучко рассказывает, что дворник-художник пользуется популярностью среди местных.

В конце года состоится городской конкурс «Лучший двор», где среди участников выберут трех победителей.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 11:47;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дворовой рабочий Александр Молчанов разрисовал гаражи в микрорайоне Горизонт. На боксах он изобразил народный быт и фольклор: казака, бандуриста, влюбленных и Лисичку-сестричку.".