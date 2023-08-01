Харківський двірник розмалював гаражі українським фольклором (відео)

Дворовий робітник Олександр Молчанов розмалював гаражі у мікрорайоні Горизонт. На стінах він зобразив народний побут та фольклор: козака, бандуриста, закоханих та Лисичку-сестричку.

Олександр Молчанов не лише прибирає, а й творчо облаштовує двори. Каже, що займається цим не перший рік, але після початку повномасштабної війни такі малюнки стали особливо цінуватись, йдеться у репортажі комунального ЗМІ “Харків: новини”.

“Ось такі двері розписати – дня два-три, це трохи довше. Відразу фарбою. Я в одному районі працював, штук 50 напевно зробив, а двірники просто їх розфарбовували”, – каже Олександр.

Сюжети, каже чоловік, не перемальовував, вони були в нього в голові.

“Таких козачків я намалював тисячі, Біблію дитячу перемалював. Там ось стільки малюнків, теж разів п’ять напевно всю. Потім лаковими мініатюрами займався. У мене був учитель непоганий, мій товариш. Потім зір гірше став і я перейшов на живопис: портрети, пейзажі, урбаністичні пейзажі, натюрморти”, – ділиться Олександр.

Начальниця дільниці №6 Індустріального району КП “Харківблагоустрій” Юлія Криворучко розповідає, що двірник-художник користується популярністю серед місцевих.

Наприкінці року відбудеться міський конкурс “Найкращий двір”, де серед учасників оберуть трьох переможців.