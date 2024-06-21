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Декоративні дерева й квіти: на Олексіївці жителі облаштували двір будинку

Суспільство 12:14   21.06.2024
Вікторія Яковенко
Декоративні дерева й квіти: на Олексіївці жителі облаштували двір будинку Фото: Харківська міськрада

Жителі одного з будинків на проспекті Людвіга Свободи у Харкові створили квітники у дворі.

Зокрема, вони висадили гортензії, троянди, барбарис та декоративні дерева, повідомили у Харківській міськраді.

«Пані Віра Іванівна, яка свого часу зібрала навколо себе небайдужих сусідів, розповідає, що тоді спільними зусиллями вони зробили дуже багато роботи з благоустрою двору, а зараз намагаються все це зберегти. Останні роки принесли багато викликів, проте квіти не лише прикрашають двір, але й дарують гарний настрій усім мешканцям», – зазначили у КП «Харківблагоустрій».

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2024 в 12:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителі одного з будинків на проспекті Людвіга Свободи у Харкові створили квітники у дворі.".