Декоративні дерева й квіти: на Олексіївці жителі облаштували двір будинку

Жителі одного з будинків на проспекті Людвіга Свободи у Харкові створили квітники у дворі.

Зокрема, вони висадили гортензії, троянди, барбарис та декоративні дерева, повідомили у Харківській міськраді.

«Пані Віра Іванівна, яка свого часу зібрала навколо себе небайдужих сусідів, розповідає, що тоді спільними зусиллями вони зробили дуже багато роботи з благоустрою двору, а зараз намагаються все це зберегти. Останні роки принесли багато викликів, проте квіти не лише прикрашають двір, але й дарують гарний настрій усім мешканцям», – зазначили у КП «Харківблагоустрій».