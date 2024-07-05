Перетворили двір на парк: у Харкові жителі створили оазу на Салтівці (фото)

КП “Харківблагоустрій” опублікувало фото одного з дворів у Харкові, де мешканці розбили клумби та висадили десятки “паркових” рослин.

“Мешканці одного з дворів Салтівського району, попри складні обставини, знаходять час та сили для створення клумб та підтримання краси біля свого будинку. Тут серед урбаністичних форм розкинувся справжній зелений оазис, а двір дихає свіжістю та чистотою”, – захопилися комунальники.

У КП “Харківблагоустрій” подякували мешканцям багатоповерхівок Харкова, які допомагають у впорядкуванні дворів.

“Завдяки таким ініціативам Харків залишається місцем, де хочеться жити, попри важкі виклики”, – наголосила пресслужба КП.