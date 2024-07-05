Перетворили двір на парк: у Харкові жителі створили оазу на Салтівці (фото)
Фото: КП “Харківблагоустрій”
КП “Харківблагоустрій” опублікувало фото одного з дворів у Харкові, де мешканці розбили клумби та висадили десятки “паркових” рослин.
“Мешканці одного з дворів Салтівського району, попри складні обставини, знаходять час та сили для створення клумб та підтримання краси біля свого будинку. Тут серед урбаністичних форм розкинувся справжній зелений оазис, а двір дихає свіжістю та чистотою”, – захопилися комунальники.
У КП “Харківблагоустрій” подякували мешканцям багатоповерхівок Харкова, які допомагають у впорядкуванні дворів.
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“Завдяки таким ініціативам Харків залишається місцем, де хочеться жити, попри важкі виклики”, – наголосила пресслужба КП.
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- Категорії: Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: двор, клумбы, КП «Харьковблагоустройство», новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2024 в 11:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП “Харківблагоустрій” опублікувало фото одного з дворів у Харкові, де мешканці розбили клумби та висадили десятки “паркових” рослин".