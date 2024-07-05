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Перетворили двір на парк: у Харкові жителі створили оазу на Салтівці (фото)

Репортаж 11:16   05.07.2024
Оксана Горун
Перетворили двір на парк: у Харкові жителі створили оазу на Салтівці (фото) Фото: КП “Харківблагоустрій”

КП “Харківблагоустрій” опублікувало фото одного з дворів у Харкові, де мешканці розбили клумби та висадили десятки “паркових” рослин.

“Мешканці одного з дворів Салтівського району, попри складні обставини, знаходять час та сили для створення клумб та підтримання краси біля свого будинку. Тут серед урбаністичних форм розкинувся справжній зелений оазис, а двір дихає свіжістю та чистотою”, – захопилися комунальники.

двір на Салтівці перетворили на парк 3
Фото: КП “Харківблагоустрій”

У КП “Харківблагоустрій” подякували мешканцям багатоповерхівок Харкова, які допомагають у впорядкуванні дворів.

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“Завдяки таким ініціативам Харків залишається місцем, де хочеться жити, попри важкі виклики”, – наголосила пресслужба КП.

двір на Салтівці перетворили на парк 8
Фото: КП “Харківблагоустрій”
двір на Салтівці перетворили на парк 7
Фото: КП “Харківблагоустрій”
двір на Салтівці перетворили на парк 6
Фото: КП “Харківблагоустрій”
двір на Салтівці перетворили на парк 4
Фото: КП “Харківблагоустрій”
двір на Салтівці перетворили на парк 2
Фото: КП “Харківблагоустрій”
двір на Салтівці перетворили на парк
Фото: КП “Харківблагоустрій”
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2024 в 11:16;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП “Харківблагоустрій” опублікувало фото одного з дворів у Харкові, де мешканці розбили клумби та висадили десятки “паркових” рослин".