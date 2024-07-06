Сім штурмів уже відбили Сили оборони на півночі Харківщини – Генштаб на 16:00
Сім ворожих штурмів відбили поблизу Липців, Глибокого та Вовчанська на півночі Харківщини. Ситуація контрольована, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
Авіація РФ завдала дев’ять ударів – скинула 13 КАБів по районах населених пунктів Ізбицьке, Стариця, Вовчанськ, Липці та Вовчанські Хутори.
На Куп’янському напрямку супротивник чотири рази штурмував у районах Петропавлівки, Синьківки та Стельмахівки. Два боєзіткнення, в районах Петропавлівки та Стельмахівки, тривають.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2024 в 17:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сім ворожих штурмів відбили поблизу Липців, Глибокого та Вовчанська на півночі Харківщини. Ситуація контрольована, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00".