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Сім штурмів уже відбили Сили оборони на півночі Харківщини – Генштаб на 16:00

Події 17:08   06.07.2024
Олена Нагорна
Сім штурмів уже відбили Сили оборони на півночі Харківщини – Генштаб на 16:00

Сім ворожих штурмів відбили поблизу Липців, Глибокого та Вовчанська на півночі Харківщини. Ситуація контрольована, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

Авіація РФ завдала дев’ять ударів – скинула 13 КАБів по районах населених пунктів Ізбицьке, Стариця, Вовчанськ, Липці та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку супротивник чотири рази штурмував у районах Петропавлівки, Синьківки та Стельмахівки. Два боєзіткнення, в районах Петропавлівки та Стельмахівки, тривають.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2024 в 17:08;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сім ворожих штурмів відбили поблизу Липців, Глибокого та Вовчанська на півночі Харківщини. Ситуація контрольована, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00".