Семь штурмов уже отбили Силы обороны на севере Харьковщины — Генштаб на 16:00

Семь вражеских штурмов отбили вблизи Липцев, Глубокого и Волчанска на севере Харьковщины. Ситуация контролируемая, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

Авиация РФ нанесла девять ударов — сбросила 13 КАБов по районам населенных пунктов Избицкое, Старица, Волчанск, Липцы и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении противник четыре раза штурмовал в районах Петропавловки, Синьковки и Стельмаховки. Два боестолкновения, в районах Петропавловки и Стельмаховки, продолжаются.