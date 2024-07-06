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Семь штурмов уже отбили Силы обороны на севере Харьковщины — Генштаб на 16:00

Происшествия 17:08   06.07.2024
Елена Нагорная
Семь штурмов уже отбили Силы обороны на севере Харьковщины — Генштаб на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

Семь вражеских штурмов отбили вблизи Липцев, Глубокого и Волчанска на севере Харьковщины. Ситуация контролируемая, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

Авиация РФ нанесла девять ударов — сбросила 13 КАБов по районам населенных пунктов Избицкое, Старица, Волчанск, Липцы и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении противник четыре раза штурмовал в районах Петропавловки, Синьковки и Стельмаховки. Два боестолкновения, в районах Петропавловки и Стельмаховки, продолжаются.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 июля 2024 в 17:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь вражеских штурмов отбили вблизи Липцев, Глубокого и Волчанска на севере Харьковщины. Ситуация контролируемая, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".