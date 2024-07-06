Семь штурмов уже отбили Силы обороны на севере Харьковщины — Генштаб на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
Семь вражеских штурмов отбили вблизи Липцев, Глубокого и Волчанска на севере Харьковщины. Ситуация контролируемая, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
Авиация РФ нанесла девять ударов — сбросила 13 КАБов по районам населенных пунктов Избицкое, Старица, Волчанск, Липцы и Волчанские Хутора.
На Купянском направлении противник четыре раза штурмовал в районах Петропавловки, Синьковки и Стельмаховки. Два боестолкновения, в районах Петропавловки и Стельмаховки, продолжаются.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атаки, генштаб, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 июля 2024 в 17:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь вражеских штурмов отбили вблизи Липцев, Глубокого и Волчанска на севере Харьковщины. Ситуация контролируемая, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".