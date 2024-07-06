Світло на Харківщині вночі зникало через атаку Shahed на Сумщину – Міненерго
Споживачі в окремих районах Харківщини вночі знеструмлювалися через атаку БпЛА Shahed на енергооб’єкт у Сумській області.
Як повідомляють у Міненерго, абонентів Харківщини заживили, на Сумщині досі без світла 100,4 тисячі споживачів.
У міністерстві інформують, що сьогодні світло в Україні вимикають за графіками, однак завдяки зменшенню споживання у вихідний день та активній роботі СЕС з 10:00 до 15:00 обмеження не застосовуватимуться.
Читайте також: З’явився новий графік відключень світла в Харкові та області на 6-12 липня
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Shahed, атака, електроенергія, Минэнерго, світло, Сумская область, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2024 в 11:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Споживачі в окремих районах Харківщини вночі знеструмлювалися через атаку БпЛА Shahed на енергооб’єкт у Сумській області.".