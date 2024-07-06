Світло на Харківщині вночі зникало через атаку Shahed на Сумщину – Міненерго

Споживачі в окремих районах Харківщини вночі знеструмлювалися через атаку БпЛА Shahed на енергооб’єкт у Сумській області.

Як повідомляють у Міненерго, абонентів Харківщини заживили, на Сумщині досі без світла 100,4 тисячі споживачів.

У міністерстві інформують, що сьогодні світло в Україні вимикають за графіками, однак завдяки зменшенню споживання у вихідний день та активній роботі СЕС з 10:00 до 15:00 обмеження не застосовуватимуться.