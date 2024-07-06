Свет на Харьковщине ночью пропадал из-за атаки Shahed на Сумщину — Минэнерго
Потребители в отдельных районах Харьковщины ночью обесточивались из-за атаки БпЛА Shahed на энергообъект в Сумской области.
Как сообщают в Минэнерго, абонентов Харьковщины запитали, на Сумщине по состоянию на утро без света были 100,4 тысячи потребителей.
В министерстве информируют, что сегодня электроэнергию в Украине отключают по графикам, однако благодаря уменьшению потребления в выходной день и активной работе СЭС с 10:00 до 15:00 ограничения применяться не будут.
Читайте также: Появился новый график отключений света в Харькове и области на 6-12 июля
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Shahed, атака, Минэнерго, світло, свет, Сумская область, Харьков, электроэнергия;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Свет на Харьковщине ночью пропадал из-за атаки Shahed на Сумщину — Минэнерго»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 июля 2024 в 11:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Потребители в отдельных районах Харьковщины ночью обесточивались из-за атаки БпЛА Shahed на энергообъект в Сумской области.".