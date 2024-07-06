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Свет на Харьковщине ночью пропадал из-за атаки Shahed на Сумщину — Минэнерго

Общество 11:44   06.07.2024
Елена Нагорная
Свет на Харьковщине ночью пропадал из-за атаки Shahed на Сумщину — Минэнерго

Потребители в отдельных районах Харьковщины ночью обесточивались из-за атаки БпЛА Shahed на энергообъект в Сумской области.

Как сообщают в Минэнерго, абонентов Харьковщины запитали, на Сумщине по состоянию на утро без света были 100,4 тысячи потребителей.

В министерстве информируют, что сегодня электроэнергию в Украине отключают по графикам, однако благодаря уменьшению потребления в выходной день и активной работе СЭС с 10:00 до 15:00 ограничения применяться не будут.

Читайте также: Появился новый график отключений света в Харькове и области на 6-12 июля

Автор: Елена Нагорная
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Свет на Харьковщине ночью пропадал из-за атаки Shahed на Сумщину — Минэнерго
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06.07.2024, 11:44

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  • • Дата публикации материала: 6 июля 2024 в 11:44;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Потребители в отдельных районах Харьковщины ночью обесточивались из-за атаки БпЛА Shahed на энергообъект в Сумской области.".