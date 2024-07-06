Свет на Харьковщине ночью пропадал из-за атаки Shahed на Сумщину — Минэнерго

Потребители в отдельных районах Харьковщины ночью обесточивались из-за атаки БпЛА Shahed на энергообъект в Сумской области.

Как сообщают в Минэнерго, абонентов Харьковщины запитали, на Сумщине по состоянию на утро без света были 100,4 тысячи потребителей.

В министерстве информируют, что сегодня электроэнергию в Украине отключают по графикам, однако благодаря уменьшению потребления в выходной день и активной работе СЭС с 10:00 до 15:00 ограничения применяться не будут.