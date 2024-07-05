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Появился новый график отключений света в Харькове и области на 6-12 июля

Общество 15:46   05.07.2024
Виктория Яковенко
Появился новый график отключений света в Харькове и области на 6-12 июля

Новый график отключений света в Харькове и области на период с 6 по 12 июля опубликовали в АО «Харьковоблэнерго».

Как сообщили энергетики, 12 очередей остаются такими же, как и раньше. Также не меняется продолжительность отключения электричества для каждой из них – не менее трех часов в сутки.

Красным цветом в графике выделены часы без света, желтым – часы, в которые электричество может исчезнуть из-за оперативных переключений. Зеленым обозначен период, в который свет будет – при стабильной ситуации в энергосистеме.

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Фото: АО «Харьковоблэнерго»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 июля 2024 в 15:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новый график отключений света в Харькове и области на период с 6 по 12 июля опубликовали в АО «Харьковоблэнерго».".