Когда на Харьковщине точно не будут отключать свет: Укрэнерго сообщило дату

С 9 по 24 июля во всех областях Украины будут изменены графики отключения света. В каждом регионе в один из дней в течение этих двух недель не будет ограничений.

В частности, на Харьковщине свет не должны отключать 23 июля. Как объяснили в НЭК «Укрэнерго», это необходимо для того, чтобы произвести измерение фактического потребления в каждой области.

«Такие измерения проводятся ежегодно – зимой и летом – и дают возможность нам более четко прогнозировать режимы работы энергосистемы страны», – добавили энергетики.

В другие дни ограничения потребления будут происходить согласно опубликованным графикам.

В Укрэнерго подчеркнули, что такое решение будет действовать при отсутствии массированных атак на энергетическую инфраструктуру.