Когда на Харьковщине точно не будут отключать свет: Укрэнерго сообщило дату
Фото: НЭК «Укрэнерго»
С 9 по 24 июля во всех областях Украины будут изменены графики отключения света. В каждом регионе в один из дней в течение этих двух недель не будет ограничений.
В частности, на Харьковщине свет не должны отключать 23 июля. Как объяснили в НЭК «Укрэнерго», это необходимо для того, чтобы произвести измерение фактического потребления в каждой области.
«Такие измерения проводятся ежегодно – зимой и летом – и дают возможность нам более четко прогнозировать режимы работы энергосистемы страны», – добавили энергетики.
В другие дни ограничения потребления будут происходить согласно опубликованным графикам.
В Укрэнерго подчеркнули, что такое решение будет действовать при отсутствии массированных атак на энергетическую инфраструктуру.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, ограничение, потребление, світло, свет, Укрэнерго, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2024 в 14:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 9 по 24 июля во всех областях Украины будут изменены графики отключения света. В каждом регионе в один из дней в течение этих двух недель не будет ограничений.".