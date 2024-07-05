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Когда на Харьковщине точно не будут отключать свет: Укрэнерго сообщило дату

Общество 14:17   05.07.2024
Виктория Яковенко
Когда на Харьковщине точно не будут отключать свет: Укрэнерго сообщило дату Фото: НЭК «Укрэнерго»

С 9 по 24 июля во всех областях Украины будут изменены графики отключения света. В каждом регионе в один из дней в течение этих двух недель не будет ограничений.

В частности, на Харьковщине свет не должны отключать 23 июля. Как объяснили в НЭК «Укрэнерго», это необходимо для того, чтобы произвести измерение фактического потребления в каждой области.

«Такие измерения проводятся ежегодно – зимой и летом – и дают возможность нам более четко прогнозировать режимы работы энергосистемы страны», – добавили энергетики.

В другие дни ограничения потребления будут происходить согласно опубликованным графикам.

В Укрэнерго подчеркнули, что такое решение будет действовать при отсутствии массированных атак на энергетическую инфраструктуру.

Читайте также: Оккупанты повредили газопроводы на Харьковщине: есть отключения – Минэнерго

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 июля 2024 в 14:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 9 по 24 июля во всех областях Украины будут изменены графики отключения света. В каждом регионе в один из дней в течение этих двух недель не будет ограничений.".