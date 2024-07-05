Коли на Харківщині точно не відключатимуть світло: Укренерго повідомило дату

З 9 по 24 липня в усіх областях України будуть змінені графіки відключень світла. В кожному регіоні в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень.

Зокрема на Харківщині світло не мають відключати 23 липня. Як пояснили в НЕК «Укренерго», це необхідно для того, щоб провести вимірювання фактичного споживання в кожній області.

«Такі виміри проводяться щороку – взимку та влітку – і дають можливість нам більш чітко прогнозувати режими роботи енергосистеми країни», – додали енергетики.

В інші дні обмеження споживання будуть відбуватися згідно з опублікованими графіками.

В Укренерго підкреслили, що таке рішення діятиме в разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру.