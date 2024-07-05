Коли на Харківщині точно не відключатимуть світло: Укренерго повідомило дату
Фото: НЕК “Укренерго”
З 9 по 24 липня в усіх областях України будуть змінені графіки відключень світла. В кожному регіоні в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень.
Зокрема на Харківщині світло не мають відключати 23 липня. Як пояснили в НЕК «Укренерго», це необхідно для того, щоб провести вимірювання фактичного споживання в кожній області.
«Такі виміри проводяться щороку – взимку та влітку – і дають можливість нам більш чітко прогнозувати режими роботи енергосистеми країни», – додали енергетики.
В інші дні обмеження споживання будуть відбуватися згідно з опублікованими графіками.
В Укренерго підкреслили, що таке рішення діятиме в разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, ограничение, потребление, світло, укренерго, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2024 в 14:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 9 по 24 липня в усіх областях України будуть змінені графіки відключень світла. В кожному регіоні в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень.".