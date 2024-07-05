Окупанти пошкодили газопроводи на Харківщині: є відключення – Міненерго

У Куп’янському районі через бойові дії пошкоджені газопроводи, без газопостачання залишились 14 абонентів, повідомили у Міністерстві енергетики України.

Там також зазначили, що енергетики заживили 1943 абоненти, у яких зникало світло через ворожі обстріли. Однак через бойові дії є нові відключення. На ранок в регіоні знеструмленими залишаються 37,4 тисячі абонентів у 107 населених пунктах.