Окупанти пошкодили газопроводи на Харківщині: є відключення – Міненерго
У Куп’янському районі через бойові дії пошкоджені газопроводи, без газопостачання залишились 14 абонентів, повідомили у Міністерстві енергетики України.
Там також зазначили, що енергетики заживили 1943 абоненти, у яких зникало світло через ворожі обстріли. Однак через бойові дії є нові відключення. На ранок в регіоні знеструмленими залишаються 37,4 тисячі абонентів у 107 населених пунктах.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: газ, Купянский, Минэнерго, окупанти, район, світло, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2024 в 12:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янському районі через бойові дії пошкоджені газопроводи, без газопостачання залишились 14 абонентів, повідомили у Міністерстві енергетики України.".