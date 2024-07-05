Оккупанты повредили газопроводы на Харьковщине: есть отключения – Минэнерго
В Купянском районе из-за боевых действий повреждены газопроводы, без газа остались 14 абонентов, сообщили в Министерстве энергетики Украины.
Там также отметили, что энергетики запитали 1943 абонента, которые остались без света из-за вражеских обстрелов. Однако из-за боевых действий есть новые отключения. На утро в регионе обесточенными остаются 37,4 тысячи абонентов в 107 населенных пунктах.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: газ, Купянский, Минэнерго, оккупанты, окупанти, район, світло, свет, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2024 в 12:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянском районе из-за боевых действий повреждены газопроводы, без газа остались 14 абонентов, сообщили в Министерстве энергетики Украины.".