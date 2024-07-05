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Оккупанты повредили газопроводы на Харьковщине: есть отключения – Минэнерго

Общество 12:38   05.07.2024
Виктория Яковенко
Оккупанты повредили газопроводы на Харьковщине: есть отключения – Минэнерго

В Купянском районе из-за боевых действий повреждены газопроводы, без газа остались 14 абонентов, сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Там также отметили, что энергетики запитали 1943 абонента, которые остались без света из-за вражеских обстрелов. Однако из-за боевых действий есть новые отключения. На утро в регионе обесточенными остаются 37,4 тысячи абонентов в 107 населенных пунктах.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 июля 2024 в 12:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянском районе из-за боевых действий повреждены газопроводы, без газа остались 14 абонентов, сообщили в Министерстве энергетики Украины.".