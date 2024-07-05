З’явився новий графік відключень світла в Харкові та області на 6-12 липня
Новий графік відключень світла у Харкові та області на період із 6 по 12 липня опублікували в АТ «Харківобленерго».
Як повідомили енергетики, 12 черг залишаються такими ж, як і раніше. Також не змінюється тривалість відключення електрики для кожної з них – щонайменше три години на добу.
Червоним кольором у графіку виділені години без світла, жовтим – години, в які електрика може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим позначено період, у який світло буде – за умови стабільної ситуації в енергосистемі.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2024 в 15:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий графік відключень світла у Харкові та області на період із 6 по 12 липня опублікували в АТ «Харківобленерго».".