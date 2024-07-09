У Харкові роз’їжджав безправний водій на мопеді з пошкодженим VIN-кодом

Вчора, 8 липня, патрульні зупинили на вулиці Малій Гончарівській мопед VIMPIRE за порушення ПДР.

Під час перевірки документів копи з’ясували, що водій не має права керування транспортними засобами, а документи на мопед відсутні. Також, перевіривши мопед, правоохоронці виявили ознаки механічного пошкодження VIN-коду, розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність за ст. 290 (знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) ККУ.

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