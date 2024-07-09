У Харкові роз’їжджав безправний водій на мопеді з пошкодженим VIN-кодом
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області
Вчора, 8 липня, патрульні зупинили на вулиці Малій Гончарівській мопед VIMPIRE за порушення ПДР.
Під час перевірки документів копи з’ясували, що водій не має права керування транспортними засобами, а документи на мопед відсутні. Також, перевіривши мопед, правоохоронці виявили ознаки механічного пошкодження VIN-коду, розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність за ст. 290 (знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) ККУ.
Читайте також: Військовий із Золочева загинув у ДТП на Черкащині
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: мопед, наружение, патрульні, ПДД, права, улица, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові роз’їжджав безправний водій на мопеді з пошкодженим VIN-кодом»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2024 в 12:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вчора, 8 липня, патрульні зупинили на вулиці Малій Гончарівській мопед VIMPIRE за порушення ПДР.".