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У Харкові роз’їжджав безправний водій на мопеді з пошкодженим VIN-кодом

Суспільство 12:37   09.07.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові роз’їжджав безправний водій на мопеді з пошкодженим VIN-кодом Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

Вчора, 8 липня, патрульні зупинили на вулиці Малій Гончарівській мопед VIMPIRE за порушення ПДР.

Під час перевірки документів копи з’ясували, що водій не має права керування транспортними засобами, а документи на мопед відсутні. Також, перевіривши мопед, правоохоронці виявили ознаки механічного пошкодження VIN-коду, розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність за ст. 290 (знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) ККУ.

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Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2024 в 12:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вчора, 8 липня, патрульні зупинили на вулиці Малій Гончарівській мопед VIMPIRE за порушення ПДР.".