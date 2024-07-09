В Харькове разъезжал бесправный водитель на мопеде с поврежденным VIN-кодом
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области
Вчера, 8 июля, патрульные остановили на улице Малой Гончаровской мопед VIMPIRE за нарушение ПДД.
В ходе проверки документов копы выяснили, что водитель не имеет права управления транспортными средствами, а документы на мопед отсутствуют. Также, проверив мопед, правоохранители обнаружили признаки механического повреждения VIN-кода, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Мужчине грозит уголовная ответственность по ст. 290 (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 9 июля 2024 в 12:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера, 8 июля, патрульные остановили на улице Малой Гончаровской мопед VIMPIRE за нарушение ПДД.".