В Харькове разъезжал бесправный водитель на мопеде с поврежденным VIN-кодом

Вчера, 8 июля, патрульные остановили на улице Малой Гончаровской мопед VIMPIRE за нарушение ПДД.

В ходе проверки документов копы выяснили, что водитель не имеет права управления транспортными средствами, а документы на мопед отсутствуют. Также, проверив мопед, правоохранители обнаружили признаки механического повреждения VIN-кода, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Мужчине грозит уголовная ответственность по ст. 290 (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) УКУ.

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