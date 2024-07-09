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В Харькове разъезжал бесправный водитель на мопеде с поврежденным VIN-кодом

Общество 12:37   09.07.2024
Виктория Яковенко
В Харькове разъезжал бесправный водитель на мопеде с поврежденным VIN-кодом Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Вчера, 8 июля, патрульные остановили на улице Малой Гончаровской мопед VIMPIRE за нарушение ПДД.

В ходе проверки документов копы выяснили, что водитель не имеет права управления транспортными средствами, а документы на мопед отсутствуют. Также, проверив мопед, правоохранители обнаружили признаки механического повреждения VIN-кода, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Мужчине грозит уголовная ответственность по ст. 290 (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) УКУ.

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Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 июля 2024 в 12:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера, 8 июля, патрульные остановили на улице Малой Гончаровской мопед VIMPIRE за нарушение ПДД.".