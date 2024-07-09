У Харкові закрили рух у центрі до 30 серпня

Пресслужба Харківської міськради повідомила, що рух транспорту заборонено на Театральній площі – від площі Поезії до Сумської.

Проїзд буде закритим до 30 серпня.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення робіт з заміни ділянки теплотраси”, – зазначили в мерії.

Об’їхати закриту ділянку можна по вул. Григорія Сковороди, вул. Чернишевській, вул. Гоголя, вул. Скрипника та інших.