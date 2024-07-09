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У Харкові закрили рух у центрі до 30 серпня

Суспільство 10:40   09.07.2024
Оксана Горун
У Харкові закрили рух у центрі до 30 серпня Ілюстрація: GoogleMaps

Пресслужба Харківської міськради повідомила, що рух транспорту заборонено на Театральній площі – від площі Поезії до Сумської.

Проїзд буде закритим до 30 серпня.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення робіт з заміни ділянки теплотраси”, – зазначили в мерії.

Об’їхати закриту ділянку можна по вул. Григорія Сковороди, вул. Чернишевській, вул. Гоголя, вул. Скрипника та інших.

Читайте також: У Харкові перекрили проїзд провулком у центрі до середини серпня

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2024 в 10:40;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба Харківської міськради повідомила, що рух транспорту заборонено на Театральній площі – від площі Поезії до Сумської".