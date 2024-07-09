У Харкові закрили рух у центрі до 30 серпня
Ілюстрація: GoogleMaps
Пресслужба Харківської міськради повідомила, що рух транспорту заборонено на Театральній площі – від площі Поезії до Сумської.
Проїзд буде закритим до 30 серпня.
“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення робіт з заміни ділянки теплотраси”, – зазначили в мерії.
Об’їхати закриту ділянку можна по вул. Григорія Сковороди, вул. Чернишевській, вул. Гоголя, вул. Скрипника та інших.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2024 в 10:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба Харківської міськради повідомила, що рух транспорту заборонено на Театральній площі – від площі Поезії до Сумської".