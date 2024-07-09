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В Харькове закрыли движение в центре до 30 августа

Общество 10:40   09.07.2024
Оксана Горун
В Харькове закрыли движение в центре до 30 августа Иллюстрация: GoogleMaps

Пресс-служба Харьковского горсовета сообщила, что движение транспорта запрещено на Театральной площади — от площади Поэзии до Сумской.

Проезд будет закрыт до 30 августа.

«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с необходимостью проведения работ по замене участка теплотрассы», — отметили в мэрии.

Объехать закрытый участок можно по ул. Григория Сковороды, ул. Чернышевской, ул. Гоголя, ул. Скрипника и другим.

Читайте также: В Харькове перекрыли проезд по переулку в центре до середины августа

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 июля 2024 в 10:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба Харьковского горсовета сообщила, что движение транспорта запрещено на Театральной площади — от площади Поэзии до Сумской".