В Харькове закрыли движение в центре до 30 августа

Пресс-служба Харьковского горсовета сообщила, что движение транспорта запрещено на Театральной площади — от площади Поэзии до Сумской.

Проезд будет закрыт до 30 августа.

«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с необходимостью проведения работ по замене участка теплотрассы», — отметили в мэрии.

Объехать закрытый участок можно по ул. Григория Сковороды, ул. Чернышевской, ул. Гоголя, ул. Скрипника и другим.

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