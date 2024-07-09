В Харькове закрыли движение в центре до 30 августа
Иллюстрация: GoogleMaps
Пресс-служба Харьковского горсовета сообщила, что движение транспорта запрещено на Театральной площади — от площади Поэзии до Сумской.
Проезд будет закрыт до 30 августа.
«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с необходимостью проведения работ по замене участка теплотрассы», — отметили в мэрии.
Объехать закрытый участок можно по ул. Григория Сковороды, ул. Чернышевской, ул. Гоголя, ул. Скрипника и другим.
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- • Дата публикации материала: 9 июля 2024 в 10:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба Харьковского горсовета сообщила, что движение транспорта запрещено на Театральной площади — от площади Поэзии до Сумской".