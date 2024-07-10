Гроза, шквали та град скоро будуть на Харківщині – штормове попередження
Розгул стихії на Харківщині очікується протягом найближчої години. Негода вируватиме ввечері та в ніч проти 11 липня.
“В найближчу годину 10 липня зі збереженням вночі 11 липня по місту та області очікується гроза, шквал – 15 – 20 м/с, місцями град”, – попереджає Регіональний центр з гідрометеорології.
Таким явищам присвоєно І рівень небезпечності, жовтий.
Читайте також: Спека у Харкові: як рятуються тварини, показали в екопарку (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: град, гроза, погода, предупреждение, Харків, шквал;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Гроза, шквали та град скоро будуть на Харківщині – штормове попередження»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2024 в 17:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розгул стихії на Харківщині очікується протягом найближчої години. Негода вируватиме ввечері та в ніч проти 11 липня".