Гроза, шквали та град скоро будуть на Харківщині – штормове попередження

Розгул стихії на Харківщині очікується протягом найближчої години. Негода вируватиме ввечері та в ніч проти 11 липня.

“В найближчу годину 10 липня зі збереженням вночі 11 липня по місту та області очікується гроза, шквал – 15 – 20 м/с, місцями град”, – попереджає Регіональний центр з гідрометеорології.

Таким явищам присвоєно І рівень небезпечності, жовтий.