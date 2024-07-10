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Гроза, шквали та град скоро будуть на Харківщині – штормове попередження

Суспільство 17:07   10.07.2024
Олена Нагорна
Гроза, шквали та град скоро будуть на Харківщині – штормове попередження

Розгул стихії на Харківщині очікується протягом найближчої години. Негода вируватиме ввечері та в ніч проти 11 липня.

“В найближчу годину 10 липня зі збереженням вночі 11 липня по місту та області очікується гроза, шквал – 15 – 20 м/с, місцями град”, – попереджає Регіональний центр з гідрометеорології.

Таким явищам присвоєно І рівень небезпечності, жовтий.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2024 в 17:07;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розгул стихії на Харківщині очікується протягом найближчої години. Негода вируватиме ввечері та в ніч проти 11 липня".