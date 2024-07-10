Гроза, шквалы и град скоро будут на Харьковщине — штормовое предупреждение

Разгул стихии на Харьковщине ожидается в течение ближайшего часа. Непогода будет бушевать вечером и в ночь на 11 июля.

«В ближайший час 10 июля с сохранением ночью 11 июля по городу и области ожидается гроза, шквал 15 — 20 м/с и местами град», — предупреждает Региональный центр по гидрометеорологии.

Таким явлениям присвоен I уровень опасности, желтый.