Гроза, шквалы и град скоро будут на Харьковщине — штормовое предупреждение
Разгул стихии на Харьковщине ожидается в течение ближайшего часа. Непогода будет бушевать вечером и в ночь на 11 июля.
«В ближайший час 10 июля с сохранением ночью 11 июля по городу и области ожидается гроза, шквал 15 — 20 м/с и местами град», — предупреждает Региональный центр по гидрометеорологии.
Таким явлениям присвоен I уровень опасности, желтый.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: град, гроза, погода, предупреждение, Харьков, шквал;
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2024 в 17:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разгул стихии на Харьковщине ожидается в течение ближайшего часа. Непогода будет бушевать вечером и в ночь на 11 июля.".