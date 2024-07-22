Live
  • Пн 22.07.2024
  • Харків  +29°С
  • USD 41.49
  • EUR 45.19

Ракети вдарили по Харківщині вранці: є поранений – Тимошко

Події 11:21   22.07.2024
Оксана Горун
Ракети вдарили по Харківщині вранці: є поранений – Тимошко

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко в етері телемарафону на “Суспільному” розповів про нову ракетну атаку по Харківщині 22 липня.

“Уже зранку завдано удару ракетами, тип встановлюється, в одне з сіл біля Ізюма. Уже доставлений до лікарні 58-річний чоловік з травмами грудної клітини, пневмотораксом. Чого туди ударили, знову ж таки, це просто сказ у росіян і нічого іншого, тому що це територія фермерського господарства“, – сказав Тимошко.

Він зазначив, що, найімовірніше, ворог застосував ракети повітряного базування: щось із серії Х-35, Х-38, Х-59. Такі ракети застосовують для ударів по Харківській області досить часто, їхня потужність значно менша, ніж у “іскандерів”.

Відео: “Суспільне”

Тип ракети буде точно встановлений, думаю, сьогодні до середини дня, до 12-ї години ми вже будемо точно знати. Усі ці ракети, до речі, випускаються у 2024 році, тобто вони прямо з конвеєра їх запускають: зробили – полетіло“, – доповнив начальник ГУНП.

Читайте також: Вибух чули в Харкові: Синєгубов повідомив, куди прилетіло вночі

Автор: Оксана Горун
Популярно
Ракети вдарили по Харківщині вранці: є поранений – Тимошко
Ракети вдарили по Харківщині вранці: є поранений – Тимошко
22.07.2024, 11:21
ЗС РФ активізувалися в напрямку Борової – Коваленко
ЗС РФ активізувалися в напрямку Борової – Коваленко
22.07.2024, 10:57
До Харкова доставили поранену жінку: “прилетіло” по її будинку
До Харкова доставили поранену жінку: “прилетіло” по її будинку
22.07.2024, 10:11
ЗС РФ перейшли до оборони в районі Лук’янців – ОТУВ “Харків”
ЗС РФ перейшли до оборони в районі Лук’янців – ОТУВ “Харків”
22.07.2024, 10:01
Головні новини Харкова 22 липня: ракетний удар по Дергачах, фронт
Головні новини Харкова 22 липня: ракетний удар по Дергачах, фронт
22.07.2024, 10:16
Росіяни отримали на Харківському напрямку “мікро-Верден” – Машовець (мапи)
Росіяни отримали на Харківському напрямку “мікро-Верден” – Машовець (мапи)
22.07.2024, 09:23

Новини за темою:

10:57
ЗС РФ активізувалися в напрямку Борової – Коваленко
10:16
Головні новини Харкова 22 липня: ракетний удар по Дергачах, фронт
10:11
До Харкова доставили поранену жінку: “прилетіло” по її будинку
10:01
ЗС РФ перейшли до оборони в районі Лук’янців – ОТУВ “Харків”
09:23
Росіяни отримали на Харківському напрямку “мікро-Верден” – Машовець (мапи)

Ви читали новину: «Ракети вдарили по Харківщині вранці: є поранений – Тимошко»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2024 в 11:21;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко в етері телемарафону на “Суспільному” розповів про нову ракетну атаку по Харківщині 22 липня".