Ракети вдарили по Харківщині вранці: є поранений – Тимошко
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко в етері телемарафону на “Суспільному” розповів про нову ракетну атаку по Харківщині 22 липня.
“Уже зранку завдано удару ракетами, тип встановлюється, в одне з сіл біля Ізюма. Уже доставлений до лікарні 58-річний чоловік з травмами грудної клітини, пневмотораксом. Чого туди ударили, знову ж таки, це просто сказ у росіян і нічого іншого, тому що це територія фермерського господарства“, – сказав Тимошко.
Він зазначив, що, найімовірніше, ворог застосував ракети повітряного базування: щось із серії Х-35, Х-38, Х-59. Такі ракети застосовують для ударів по Харківській області досить часто, їхня потужність значно менша, ніж у “іскандерів”.
Відео: “Суспільне”
“Тип ракети буде точно встановлений, думаю, сьогодні до середини дня, до 12-ї години ми вже будемо точно знати. Усі ці ракети, до речі, випускаються у 2024 році, тобто вони прямо з конвеєра їх запускають: зробили – полетіло“, – доповнив начальник ГУНП.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2024 в 11:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко в етері телемарафону на “Суспільному” розповів про нову ракетну атаку по Харківщині 22 липня".