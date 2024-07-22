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Ракеты ударили по Харьковщине утром: есть раненый — Тимошко

Происшествия 11:21   22.07.2024
Оксана Горун
Ракеты ударили по Харьковщине утром: есть раненый — Тимошко Скриншот

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко в эфире телемарафона на «Суспільном» рассказал о новой ракетной атаке по Харьковщине 22 июля.

«Утром нанесен удар ракетами, тип устанавливается, по одному из сел возле Изюма. Уже доставлен в больницу 58-летний мужчина с травмами грудной клетки, пневмотораксом. Почему туда ударили, опять же, это просто бешенство у россиян и ничего другого, потому что это территория фермерского хозяйства», — сказал Тимошко.

Он отметил, что, скорее всего, враг применил ракеты воздушного базирования: что-то из серии Х-35, Х-38, Х-59. Такие ракеты применяют для ударов по Харьковской области достаточно часто, их мощность значительно меньше, чем у «искандеров».

Видео: «Суспільне»

«Тип ракеты будет точно установлен, думаю, сегодня к середине дня, к 12 часам мы уже будем точно знать. Все эти ракеты, кстати, выпускаются в 2024 году, то есть они прямо с конвейера их запускают: сделали – полетело», — дополнил начальник ГУНП.

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Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко в эфире телемарафона на «Суспільном» рассказал о новой ракетной атаке по Харьковщине 22 июля".