Ракеты ударили по Харьковщине утром: есть раненый — Тимошко
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко в эфире телемарафона на «Суспільном» рассказал о новой ракетной атаке по Харьковщине 22 июля.
«Утром нанесен удар ракетами, тип устанавливается, по одному из сел возле Изюма. Уже доставлен в больницу 58-летний мужчина с травмами грудной клетки, пневмотораксом. Почему туда ударили, опять же, это просто бешенство у россиян и ничего другого, потому что это территория фермерского хозяйства», — сказал Тимошко.
Он отметил, что, скорее всего, враг применил ракеты воздушного базирования: что-то из серии Х-35, Х-38, Х-59. Такие ракеты применяют для ударов по Харьковской области достаточно часто, их мощность значительно меньше, чем у «искандеров».
Видео: «Суспільне»
«Тип ракеты будет точно установлен, думаю, сегодня к середине дня, к 12 часам мы уже будем точно знать. Все эти ракеты, кстати, выпускаются в 2024 году, то есть они прямо с конвейера их запускают: сделали – полетело», — дополнил начальник ГУНП.
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2024 в 11:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко в эфире телемарафона на «Суспільном» рассказал о новой ракетной атаке по Харьковщине 22 июля".