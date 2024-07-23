Вранці росіяни вдарили fpv-дроном по Куп’янську: є постраждалий

Вранці 23 липня у Куп’янську fpv-дрон поранив цивільного чоловіка. Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“23 липня близько 7:10 у м. Купʼянськ внаслідок скидання боєприпасу з ворожого fpv-дрону 39-річний чоловік отримав вибухове поранення”, – поінформували в прокуратурі.

На місці слідчі поліції та прокурори документують черговий воєнний злочин РФ. Досудове розслідування розпочали за фактом порушення законів та звичаїв війни. Нагадаємо, по Куп’янську вже прилітало вночі. Близько опівночі внаслідок удару БПЛА постраждав 42-річний чоловік, повідомив 23 липня вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов.