Live
  • Вт 23.07.2024
  • Харьков  +28°С
  • USD 41.34
  • EUR 45

Утром россияне ударили fpv-дроном по Купянску: есть пострадавший

Происшествия 10:55   23.07.2024
Оксана Горун
Утром россияне ударили fpv-дроном по Купянску: есть пострадавший Фото: пресс-служба ХОВА

Утром 23 июля в Купянске fpv-дрон ранил гражданского мужчину. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

«23 июля около 7:10 в г. Купянск в результате сброса боеприпаса со вражеского fpv-дрона 39-летний мужчина получил взрывное ранение. Пострадавшего госпитализировали в больницу», — проинформировали в прокуратуре.

На месте следователи полиции и прокуроры документируют очередное военное преступление РФ. Досудебное расследование начали по факту нарушения законов и обычаев войны. Напомним, по Купянску уже прилетало ночью. Около полуночи в результате удара БПЛА пострадал 42-летний мужчина, сообщил утром 23 июля начальник ХОВА Олег Синегубов.

Читайте также: Ударить по ТРЦ в Харькове собирались ВС РФ в воскресенье — Терехов

Автор: Оксана Горун
Популярно
Россияне получили на Харьковском направлении «микро-Верден» — Машовец (карты)
Россияне получили на Харьковском направлении «микро-Верден» — Машовец (карты)
22.07.2024, 09:23
Главные новости Харькова 23 июля: Терехов заявил о подготовке РФ удара по ТРЦ
Главные новости Харькова 23 июля: Терехов заявил о подготовке РФ удара по ТРЦ
23.07.2024, 11:47
В Харькове создают «Остров» — мэр о подготовке к зиме
В Харькове создают «Остров» — мэр о подготовке к зиме
23.07.2024, 10:27
Ударить по ТРЦ в Харькове собирались ВС РФ в воскресенье — Терехов
Ударить по ТРЦ в Харькове собирались ВС РФ в воскресенье — Терехов
23.07.2024, 09:33
Завтра в Харькове проведут внеочередную сессию облсовета: что будут решать
Завтра в Харькове проведут внеочередную сессию облсовета: что будут решать
23.07.2024, 10:03
В районе Глубокого враг детально разведывает местность – ОТГВ «Харьков»
В районе Глубокого враг детально разведывает местность – ОТГВ «Харьков»
23.07.2024, 11:44

Новости по теме:

07:33
В полночь россияне атаковали Купянск — ГСЧС о последствиях
08:42
Россияне скинули ФАБ-1500 на Купянск: фото последствий
15:55
О ситуации в Купянске и Волчанске Сырский сообщил Зеленскому
10:32
Россияне пытаются перегруппировать силы у Волчанска на Харьковщине – ISW
21:44
Силы ПВО Харьковщины получили технику для улучшения работы мобильных групп

Вы читали новость: «Утром россияне ударили fpv-дроном по Купянску: есть пострадавший»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 10:55;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 23 июля в Купянске fpv-дрон ранил гражданского мужчину. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры".