Утром россияне ударили fpv-дроном по Купянску: есть пострадавший
Фото: пресс-служба ХОВА
Утром 23 июля в Купянске fpv-дрон ранил гражданского мужчину. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
«23 июля около 7:10 в г. Купянск в результате сброса боеприпаса со вражеского fpv-дрона 39-летний мужчина получил взрывное ранение. Пострадавшего госпитализировали в больницу», — проинформировали в прокуратуре.
На месте следователи полиции и прокуроры документируют очередное военное преступление РФ. Досудебное расследование начали по факту нарушения законов и обычаев войны. Напомним, по Купянску уже прилетало ночью. Около полуночи в результате удара БПЛА пострадал 42-летний мужчина, сообщил утром 23 июля начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 10:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 23 июля в Купянске fpv-дрон ранил гражданского мужчину. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры".