Утром россияне ударили fpv-дроном по Купянску: есть пострадавший

Утром 23 июля в Купянске fpv-дрон ранил гражданского мужчину. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

«23 июля около 7:10 в г. Купянск в результате сброса боеприпаса со вражеского fpv-дрона 39-летний мужчина получил взрывное ранение. Пострадавшего госпитализировали в больницу», — проинформировали в прокуратуре.

На месте следователи полиции и прокуроры документируют очередное военное преступление РФ. Досудебное расследование начали по факту нарушения законов и обычаев войны. Напомним, по Купянску уже прилетало ночью. Около полуночи в результате удара БПЛА пострадал 42-летний мужчина, сообщил утром 23 июля начальник ХОВА Олег Синегубов.