РФ повертає тіла бійців без внутрішніх органів – родичі військовополонених
Повернення в Україну тіл військовополонених без внутрішніх органів може свідчити про те, що їх використовують у РФ для трансплантації, повідомляє Укрінформ.
Про це говорили на зустрічі в Анкарі представники родин військовополонених із Надзвичайним та Повноважним послом України в Туреччині Василем Боднаром, передає кореспондент Укрінформу.
«На сьогодні вже достеменно відомо, що ми отримуємо тіла закатованих з полону (при обміні тіл). Ми отримуємо не тільки закатовані тіла, а тіла, які, на жаль, без органів. Тобто це підтверджує той факт, що чорний ринок трансплантології органів РФ працює. І, на жаль, працює з нашими військовополоненими. Тому я вважаю, що про це треба казати на весь світ, щоб зупинити цей злочин», – сказала дружина одного з військовополонених захисників Маріупольського гарнізону.
Жінка звернулася до Президента Туреччини з проханням підтримати створення змішаної медичної комісії, що дозволить стежити за станом здоров’я українських і російських військовополонених.
Вона наголосила на тому, що Росія відмовляється повертати і вносити в списки на обмін військовополонених Маріупольського гарнізону.
Посол України в Туреччині Василь Боднар сподівається, що Туреччина активно долучиться до допомоги членам родин військовополонених з тим, щоб зібрати інформацію про їхніх рідних і домогтися обмінів.
«Я сама мати, і останній зв’язок – я знаю про сина у лютому, коли був обмін. Ми бачимо, в якому стані здоров’я повертаються наші хлопці. Це не передати словами: вони худі, їм потрібна медична допомога. Кожного разу стан їх здоров’я погіршується в полоні. Іде третій рік. І чи дочекаємось, і чи вони дочекаються цього обміну? Ми не знаємо. І тому ми переживаємо… Багато рідних не дочекалися своїх дітей з полону. Це дуже страшно», – наголосила мати військовослужбовця, який третій рік перебуває у російському полоні.
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- Категорії: Події, Україна; Теги: Анкара, военнопленные, органы, плен, рф, тела, трансплантация, турция;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 17:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повернення в Україну тіл військовополонених без внутрішніх органів може свідчити про те, що їх використовують у РФ для трансплантації, повідомляє Укрінформ.".