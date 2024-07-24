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РФ возвращает тела бойцов без внутренних органов – родственники военнопленных

Происшествия 17:39   24.07.2024
Оксана Якушко
РФ возвращает тела бойцов без внутренних органов – родственники военнопленных Фото: Укрінформ

Возвращение в Украину тел военнопленных без внутренних органов может свидетельствовать о том, что их используют в РФ для трансплантации, сообщает «Укрінформ».

Об этом говорили на встрече в Анкаре представители семей военнопленных с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турции Василием Боднаром.

«На сегодня уже точно известно, что мы получаем тела замученных из плена (при обмене тел). Мы получаем не только замученные тела, но тела, которые, к сожалению, без органов. То есть это подтверждает тот факт, что чёрный рынок трансплантологии органов РФ работает. И, к сожалению, работает с нашими военнопленными. Поэтому я считаю, что об этом нужно говорить на весь мир, чтобы остановить это преступление», — сказала супруга одного из военнопленных защитников Мариупольского гарнизона.

Женщина обратилась к Президенту Турции с просьбой поддержать создание смешанной медицинской комиссии, что позволит следить за состоянием здоровья украинских и российских военнопленных.

Она отметила, что РФ отказывается возвращать и вносить в списки на обмен военнопленных Мариупольского гарнизона.

Посол Украины в Турции Василий Боднар надеется, что Турция активно присоединится к помощи членам семей военнопленных, чтобы собрать информацию об их родных и добиться обменов.

«Я сама мать, и последняя связь – я знаю о сыне в феврале, когда был обмен. Мы видим, в каком состоянии здоровья возвращаются наши ребята. Это не передать словами: они худые, им нужна медицинская помощь. Состояние их здоровья ухудшается в плену. Идет третий год. И дождемся ли, и они дождутся этого обмена? Мы не знаем. И потому мы переживаем… Многие родные не дождались своих детей из плена. Это очень страшно», — подчеркнула мать военнослужащего, третий год пребывающего в российском плену.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 17:39;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возвращение в Украину тел военнопленных без внутренних органов может свидетельствовать о том, что их используют в РФ для трансплантации, сообщает «Укринформ».".