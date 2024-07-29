Армія РФ посилила тиск на Синьківку на Харківщині – Коваленко
Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко в огляді на Oboz.ua припустив, що мета ЗС РФ на Куп’янському напрямку – створити умовне оточення Сил оборони на лівому березі Осколу.
“Росіяни будуть намагатися і надалі просуватися в напрямку на Сенькове. Навіщо їм вихід саме на Сенькове? Тому що таким чином вони будуть намагатися створити умови такого собі умовного оточення Куп’янського напрямку по лівому берегу річки Оскіл – з виходом на лівий берег річки Оскіл в районі Сенькового вони будуть намагатися тиснути на Куп’янськ як півночі, так і з півдня. Окрім всього іншого, росіяни збільшили тиск останнім часом на Синьківку. І в районі Синьківки вони намагаються до кінця літа прорвати цей наш укріпрайон”, – прогнозує Коваленко.
Відео: Oboz.ua
Він зазначив, що укріпрайон у Синьківці стійко тримається вже понад рік. Однак варто пам’ятати, що саме на Куп’янському напрямку у ворога одна з найбільших танкових компонентів – сили 1-ї танкової армії, які можуть кинути в бій, сподіваючись прорватися. Тож можливості посилити тиск тут у загарбників є. Проте на якісь “героїчні звершення” від окупантів Коваленко не очікує.
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“Хочу звернути увагу на загальну ситуацію. У них за останній час не відбулося дійсно якогось масштабного глобального прориву, який можна було б порівняти, наприклад, з успіхами наступальних дій 2022 року. Вони просуваються невеликими кроками, по 100-200 метрів. Інколи їм вдається просунутися на 500 та навіть на кілометр. Але при цьому пропорція втрат та просування говорить про те, що кожне їхнє просування – це велика ціна. Інколи навіть без подальшої можливості компенсації втрат в нуль. А вони поступово виходять в мінус”, – констатував військово-політичний оглядач.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, коваленко, купянское направление, наступ, синьковка;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2024 в 09:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко в огляді на Oboz.ua припустив, що мета ЗС РФ на Куп’янському напрямку – створити умовне оточення Сил оборони на лівому березі Осколу".