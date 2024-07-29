Армия РФ усилила давление на Синьковку на Харьковщине — Коваленко

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в обзоре на Oboz.ua предположил, что цель ВС РФ на Купянском направлении — создать условное окружение Сил обороны на левом берегу Оскола.

«Россияне будут пытаться и дальше продвигаться в направлении на Сеньково. Зачем им выход именно на Сеньково? Потому что таким образом они будут пытаться создать условия этакого условного окружения Купянского направления по левому берегу реки Оскол. То есть с выходом именно на левый берег реки Оскол в районе Сенькового они будут пытаться давить на Купянск как на север, так и с юга. Кроме всего прочего, россияне увеличили давление в последнее время на Синьковку. И в районе Синьковки они пытаются до конца лета прорвать этот укрепрайон», — сообщил Коваленко.

Видео: Oboz.ua

Он отметил, что укрепрайон в Синьковке стойко держится уже больше года. Однако стоит помнить, что именно на Купянском направлении у врага одна из крупнейших танковых компонент — силы 1-й танковой армии, которые могут кинуть в бой в надежде прорваться. Так что возможности усилить давление тут у захватчиков есть. Тем не менее каких-то «героических свершений» от оккупантов Коваленко не ожидает.

«Хочу обратить внимание на общую ситуацию. У них за последнее время не произошло действительно какого-то масштабного глобального прорыва, сравнимого, например, с успехами наступательных действий 2022 года. Они продвигаются маленькими шагами — по 100-200 метров. Иногда им удается продвинуться на 500 и даже километр. Но при этом пропорция потерь и продвижения говорит о том, что каждое их продвижение – это большая цена. Иногда даже без дальнейшей возможности компенсации потерь в ноль. А они постепенно выходят в минус», — прокомментировал военно-политический обозреватель.