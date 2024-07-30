Як іде відновлення зв’язку на окупованій Харківщині: дані ХОВА
У ХОВА назвали “важливим викликом” стовідсоткове відновлення доступу до мобільного зв’язку та інтернету в області.
“Після деокупації 30% території низка населених пунктів залишалася без зв’язку. У 77,4 % деокупованих населених пунктах відновили мобільний зв’язок. У 61,6 % деокупованих населених пунктах забезпечили доступ до мережі Інтернет“, – навели статистику в ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2024 в 11:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА назвали “важливим викликом” стовідсоткове відновлення доступу до мобільного зв’язку та інтернету в області".