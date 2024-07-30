Як іде відновлення зв’язку на окупованій Харківщині: дані ХОВА

У ХОВА назвали “важливим викликом” стовідсоткове відновлення доступу до мобільного зв’язку та інтернету в області.

“Після деокупації 30% території низка населених пунктів залишалася без зв’язку. У 77,4 % деокупованих населених пунктах відновили мобільний зв’язок. У 61,6 % деокупованих населених пунктах забезпечили доступ до мережі Інтернет“, – навели статистику в ХОВА.