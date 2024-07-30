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Как идет восстановление связи на деоккупированной Харьковщине: данные ХОВА

Общество 11:13   30.07.2024
Оксана Горун
Как идет восстановление связи на деоккупированной Харьковщине: данные ХОВА

В ХОВА назвали «важным вызовом» стопроцентное восстановление доступа к мобильной связи и интернету в области.

«После деоккупации 30% территории ряд населенных пунктов оставался без связи. В 77,4% деоккупированных населенных пунктов восстановили мобильную связь. В 61,6% деоккупированных населенных пунктов обеспечили доступ в Интернет. К скоростному интернету Wi-Fi доступ подключили 61% открытых зон области», — привели статистику в ХОВА.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2024 в 11:13;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА назвали «важным вызовом» стопроцентное восстановление доступа к мобильной связи и интернету в области".