Как идет восстановление связи на деоккупированной Харьковщине: данные ХОВА

В ХОВА назвали «важным вызовом» стопроцентное восстановление доступа к мобильной связи и интернету в области.

«После деоккупации 30% территории ряд населенных пунктов оставался без связи. В 77,4% деоккупированных населенных пунктов восстановили мобильную связь. В 61,6% деоккупированных населенных пунктов обеспечили доступ в Интернет. К скоростному интернету Wi-Fi доступ подключили 61% открытых зон области», — привели статистику в ХОВА.