Как идет восстановление связи на деоккупированной Харьковщине: данные ХОВА
В ХОВА назвали «важным вызовом» стопроцентное восстановление доступа к мобильной связи и интернету в области.
«После деоккупации 30% территории ряд населенных пунктов оставался без связи. В 77,4% деоккупированных населенных пунктов восстановили мобильную связь. В 61,6% деоккупированных населенных пунктов обеспечили доступ в Интернет. К скоростному интернету Wi-Fi доступ подключили 61% открытых зон области», — привели статистику в ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: интернет, мобильная связь, новости Харькова, хова;
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- • Дата публикации материала: 30 июля 2024 в 11:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА назвали «важным вызовом» стопроцентное восстановление доступа к мобильной связи и интернету в области".