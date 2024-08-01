У липні ворог атакував Харків 13 разів: РФ била ракетами, КАБ та БпЛА

У Харківській міськраді повідомили статистику обстрілів Харкова за липень.

За даними мерії, минулого місяця ЗС РФ атакували місто 13 разів. Внаслідок обстрілів постраждали понад 30 людей.

«За даними департаменту надзвичайних ситуацій, ворог запускав по місту балістичні ракети, бомби УМПБ Д-30, БПЛА, ракети ППО та Х-35У. Сигнал повітряної тривоги лунав 114 разів. За цей період було зафіксовано 70 реальних загроз обстрілу Харкова», – зазначили у мерії.