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У липні ворог атакував Харків 13 разів: РФ била ракетами, КАБ та БпЛА

Події 15:13   01.08.2024
Вікторія Яковенко
У липні ворог атакував Харків 13 разів: РФ била ракетами, КАБ та БпЛА Фото: Харківська міськрада

У Харківській міськраді повідомили статистику обстрілів Харкова за липень.

За даними мерії, минулого місяця ЗС РФ атакували місто 13 разів. Внаслідок обстрілів постраждали понад 30 людей.

«За даними департаменту надзвичайних ситуацій, ворог запускав по місту балістичні ракети, бомби УМПБ Д-30, БПЛА, ракети ППО та Х-35У. Сигнал повітряної тривоги лунав 114 разів. За цей період було зафіксовано 70 реальних загроз обстрілу Харкова», – зазначили у мерії.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2024 в 15:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міськраді повідомили статистику обстрілів Харкова за липень.".