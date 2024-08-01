В июле враг атаковал Харьков 13 раз: РФ била ракетами, КАБ и БпЛА
Фото: Харьковский горсовет
В Харьковском горсовете сообщили статистику обстрелов Харькова за июль.
По данным мэрии, в прошлом месяце ВС РФ атаковали город 13 раз. В результате обстрелов пострадали более 30 человек.
«По данным департамента чрезвычайных ситуаций, враг запускал по городу баллистические ракеты, бомбы УМПБ Д-30, БПЛА, ракеты ПВО и Х-35У. Сигнал воздушной тревоги раздавался 114 раз. За этот период было зафиксировано 70 реальных угроз обстрела Харькова», — отметили в мэрии.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атаки, БПЛА, июль, КАБ, міськрада, ракети, статистика, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2024 в 15:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете сообщили статистику обстрелов Харькова за июль.".