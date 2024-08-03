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Генштаб про бої на Харківщині: на півночі шість зіткнень

Події 08:30   03.08.2024
Оксана Горун
Генштаб про бої на Харківщині: на півночі шість зіткнень Фото: Генштаб ЗСУ

Харківський напрямок фронту вкотре став активнішим, ніж Куп’янський. Про це свідчать дані, які опублікував Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 3 серпня.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ Харківської області. На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала три. Сили оборони відбивали атаки ворога в районі Стельмахівки Харківської області“, – поінформував Генштаб ЗСУ.

Авіаудари ворога припали по населених пунктах: Вовчанські Хутори, Тернова, Вовчанськ, Синьківка, Петропавлівка, Куп’янськ.

Загалом на фронті в Україні за добу зафіксували 123 бойові зіткнення. Генштаб повідомив про втрати ворога.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2024 в 08:30;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський напрямок фронту вкотре став активнішим, ніж Куп’янський. Про це свідчать дані, які опублікував Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 3 серпня".