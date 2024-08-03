Генштаб о боях на Харьковщине: на севере шесть столкновений
Харьковское направление фронта в очередной раз стало более активным, чем Купянское. Об этом свидетельствуют данные, которые опубликовал Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 3 августа.
«На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, всего произошло шесть боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск Харьковской области. На Купянском направлении количество боевых столкновений в сутки составило три. Силы обороны отражали атаки противника в районе Стельмаховки Харьковской области», — проинформировал Генштаб ВСУ.
Авиаудары врага пришлись по населенным пунктам: Волчанские Хутора, Терновая, Волчанск, Синьковка, Петропавловка, Купянск.
В целом на фронте в Украине за сутки зафиксировали 123 боевых столкновения. Генштаб сообщил о потерях врага.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, генштаб, купянское направление, новости Харькова, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2024 в 08:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковское направление фронта в очередной раз стало более активным, чем Купянское. Об этом свидетельствуют данные, которые опубликовал Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 3 августа".