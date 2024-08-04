Деякі потяги спізнюються на Харківщину через удари росіян по Полтавщині
Фото: “Укрзалізниця”
Росіяни вночі обстріляли Полтавщину, пошкодили залізничну інфраструктуру, через що деякі потяги спізнюються, повідомила Укрзалізниця.
«Низці поїздів Харківського напрямку оперативно змінили маршрути, щоб продовжити рух, але через це вони слідують із суттєвими затримками. Були пошкоджені колії, контактна мережа, опори, тощо. Відновлювальні роботи вже проведено, частину поїздів пропущено із резервними тепловозами, а наразі вже практично повністю поновлено і енергопостачання», – йдеться в повідомленні.
На щастя, обійшлось без жертв та поранених.
Також залізничники збирають інформацію про пересадки пасажирів, щоб організувати подальші подорожі.
Читайте також: Росіяни вдарили двома ракетами С-300 вночі по Харківщині
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: АО "Укрзалізниця", поезд, Полтавщина, росіяни, удар, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Деякі потяги спізнюються на Харківщину через удари росіян по Полтавщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2024 в 09:43;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вночі обстріляли Полтавщину, пошкодили залізничну інфраструктуру, через що деякі потяги спізнюються, повідомила Укрзалізниця.".