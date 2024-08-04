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Деякі потяги спізнюються на Харківщину через удари росіян по Полтавщині

Події 09:43   04.08.2024
Оксана Якушко
Деякі потяги спізнюються на Харківщину через удари росіян по Полтавщині Фото: “Укрзалізниця”

Росіяни вночі обстріляли Полтавщину, пошкодили залізничну інфраструктуру, через що деякі потяги спізнюються, повідомила Укрзалізниця.

«Низці поїздів Харківського напрямку оперативно змінили маршрути, щоб продовжити рух, але через це вони слідують із суттєвими затримками. Були пошкоджені колії, контактна мережа, опори, тощо. Відновлювальні роботи вже проведено, частину поїздів пропущено із резервними тепловозами, а наразі вже практично повністю поновлено і енергопостачання», – йдеться в повідомленні.

На щастя, обійшлось без жертв та поранених.

Також залізничники збирають інформацію про пересадки пасажирів, щоб організувати подальші подорожі.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2024 в 09:43;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вночі обстріляли Полтавщину, пошкодили залізничну інфраструктуру, через що деякі потяги спізнюються, повідомила Укрзалізниця.".