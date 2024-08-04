Некоторые поезда опаздывают на Харьковщину из-за ударов россиян по Полтавщине

Россияне ночью обстреляли Полтавщину, повредили железнодорожную инфраструктуру, из-за чего некоторые поезда опаздывают, сообщила Укрзалізниця.

«Ряд поездов Харьковского направления оперативно изменил маршруты, чтобы продолжить движение, но из-за этого они следуют с существенными задержками. Были повреждены колеи, контактная сеть, опоры и т.д. Восстановительные работы уже идут, часть поездов пропущена с резервными тепловозами, и уже практически полностью возобновлены и энергоснабжение», — говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без жертв и раненых. Также железнодорожники собирают информацию о пересадках пассажиров, чтобы организовать дальнейшие поездки.