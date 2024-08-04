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Россияне ударили двумя ракетами С-300 ночью по Харьковщине

Происшествия 08:07   04.08.2024
Оксана Якушко
Россияне ударили двумя ракетами С-300 ночью по Харьковщине Изображение: Воздушные силы

О ночной атаке по Харьковщине сообщили Воздушные силы ВСУ.

«В ночь на 4 августа 2024 года россияне нанесли удар двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине», — говорится в сообщении.

Также россияне атаковали двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 со стороны Курской области по Полтавщине и 5 ударными БпЛА «Shahed» — район пусков Приморско-Ахтарск – рф.

Силы обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных сил сбили пять БпЛА «Shahed-131/136» в Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 августа 2024 в 08:07;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ночной атаке по Харьковщине сообщили Воздушные силы ВСУ.".