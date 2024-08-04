Россияне ударили двумя ракетами С-300 ночью по Харьковщине
Изображение: Воздушные силы
О ночной атаке по Харьковщине сообщили Воздушные силы ВСУ.
«В ночь на 4 августа 2024 года россияне нанесли удар двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине», — говорится в сообщении.
Также россияне атаковали двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 со стороны Курской области по Полтавщине и 5 ударными БпЛА «Shahed» — район пусков Приморско-Ахтарск – рф.
Силы обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных сил сбили пять БпЛА «Shahed-131/136» в Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, воздушные силы ВСУ, ракета, С-300, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2024 в 08:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ночной атаке по Харьковщине сообщили Воздушные силы ВСУ.".