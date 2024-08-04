Россияне ударили двумя ракетами С-300 ночью по Харьковщине

О ночной атаке по Харьковщине сообщили Воздушные силы ВСУ.

«В ночь на 4 августа 2024 года россияне нанесли удар двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине», — говорится в сообщении.

Также россияне атаковали двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 со стороны Курской области по Полтавщине и 5 ударными БпЛА «Shahed» — район пусков Приморско-Ахтарск – рф.

Силы обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных сил сбили пять БпЛА «Shahed-131/136» в Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.