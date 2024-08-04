Росіяни вдарили двома ракетами С-300 вночі по Харківщині

Про нічну атаку на Харківщині повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«Проти ночі 4 серпня 2024 року росіяни завдали удару двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині», – йдеться у повідомленні.

Також росіяни атаковали двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської обл. – по Полтавщині та 5-ма ударними БпЛА «Shahed», район пусків Приморсько-Ахтарськ – рф.

Сили оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил збили п’ять БпЛА «Shahed-131/136» у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.