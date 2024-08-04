Live
  • Нд 04.08.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 41.14
  • EUR 44.4

Росіяни вдарили двома ракетами С-300 вночі по Харківщині

Події 08:07   04.08.2024
Оксана Якушко
Росіяни вдарили двома ракетами С-300 вночі по Харківщині

Про нічну атаку на Харківщині повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«Проти ночі 4 серпня 2024 року росіяни завдали удару двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині», – йдеться у повідомленні.

Також росіяни атаковали двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської обл. – по Полтавщині та 5-ма ударними БпЛА «Shahed», район пусків Приморсько-Ахтарськ – рф.

Сили оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил збили п’ять БпЛА «Shahed-131/136» у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

Читайте також: Харківщина – під постійним бомбардуванням – зведення ЗСУ

Автор: Оксана Якушко
Популярно
25 боїв відбулися на Харківщині минулої доби – Генштаб ЗСУ
25 боїв відбулися на Харківщині минулої доби – Генштаб ЗСУ
04.08.2024, 09:10
Синхронне плавання у ванній, сальто вдома: лікарі попереджають через Олімпіаду
Синхронне плавання у ванній, сальто вдома: лікарі попереджають через Олімпіаду
03.08.2024, 21:30
Понад 40 пожеж сталося на Харківщині в екосистемах
Понад 40 пожеж сталося на Харківщині в екосистемах
04.08.2024, 08:41
Головні новини Харкова 4 серпня: нічна атака С-300, ситуація на фронті
Головні новини Харкова 4 серпня: нічна атака С-300, ситуація на фронті
04.08.2024, 09:12
Росіяни вдарили двома ракетами С-300 вночі по Харківщині
Росіяни вдарили двома ракетами С-300 вночі по Харківщині
04.08.2024, 08:07
Профспілка про наказ №850 для Харківщини: втрата тисяч учителів, десятків шкіл
Профспілка про наказ №850 для Харківщини: втрата тисяч учителів, десятків шкіл
02.08.2024, 21:46

Новини за темою:

16:52
Сьогодні росіяни скинули вже 15 КАБів по Харківщині – Генштаб ЗСУ
11:34
Низка харківських потягів затримується через атаку на залізницю (список)
08:51
Вночі армія РФ атакувала залізницю на Харківщині: постраждали 4 людини
08:11
13 ворожих БпЛА збили вночі сили ППО: під атакою була і Харківщина
17:11
На Харківському напрямку зросла кількість атак росіян – Генштаб ЗСУ

Ви читали новину: «Росіяни вдарили двома ракетами С-300 вночі по Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2024 в 08:07;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про нічну атаку на Харківщині повідомили Повітряні сили ЗСУ.".