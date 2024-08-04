Понад 40 пожеж сталося на Харківщині в екосистемах

Минулої доби рятувальники 56 разів виїжджали гасити пожежі, 11 з яких спричинили ворожі обстріли, повідомили в ДСНС у Харківській області.

За добу на Харківщині відбулося 11 пожеж від ворожих обстрілів у Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах області, а також у Куп’янську та Харкові. Горіли житлові будинки, надвірні забудови та трава на відкритому просторі. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

За добу зафіксували 42 випадки пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 40 га.

Піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 93 одиниці мін і снарядів.