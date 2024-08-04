Понад 40 пожеж сталося на Харківщині в екосистемах
Минулої доби рятувальники 56 разів виїжджали гасити пожежі, 11 з яких спричинили ворожі обстріли, повідомили в ДСНС у Харківській області.
За добу на Харківщині відбулося 11 пожеж від ворожих обстрілів у Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах області, а також у Куп’янську та Харкові. Горіли житлові будинки, надвірні забудови та трава на відкритому просторі. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.
За добу зафіксували 42 випадки пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 40 га.
Піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 93 одиниці мін і снарядів.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, куп'янск, пожежа, Харків, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2024 в 08:41;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби рятувальники 56 разів виїжджали гасити пожежі, 11 з яких спричинили ворожі обстріли, повідомили в ДСНС у Харківській області.".