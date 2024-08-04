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Понад 40 пожеж сталося на Харківщині в екосистемах

Події 08:41   04.08.2024
Оксана Якушко
Понад 40 пожеж сталося на Харківщині в екосистемах

Минулої доби рятувальники 56 разів виїжджали гасити пожежі, 11 з яких спричинили ворожі обстріли, повідомили в ДСНС у Харківській області.

За добу на Харківщині відбулося 11 пожеж від ворожих обстрілів у Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах області, а також у Куп’янську та Харкові. Горіли житлові будинки, надвірні забудови та трава на відкритому просторі. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

За добу зафіксували 42 випадки пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 40 га.

Піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 93 одиниці мін і снарядів.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2024 в 08:41;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби рятувальники 56 разів виїжджали гасити пожежі, 11 з яких спричинили ворожі обстріли, повідомили в ДСНС у Харківській області.".