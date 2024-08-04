Более 40 пожаров произошли на Харьковщине в экосистемах
Фото: ГСЧС в Харьковской области
За минувшие сутки спасатели 56 раз выезжали тушить пожары, 11 из которых повлекли вражеские обстрелы, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
За сутки в Харьковской области произошли 11 пожаров от вражеских обстрелов в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах области, а также в Купянске и Харькове. Горели жилые дома, дворовые постройки и трава на открытом пространстве. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
В сутки зафиксировали 42 случая пожаров в природных экосистемах на общей площади более 40 га.
Пиротехники ГСЧС изъяли и обезвредили 93 единиц мин и снарядов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, купянск, пожары, Харьков, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2024 в 08:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки спасатели 56 раз выезжали тушить пожары, 11 из которых повлекли вражеские обстрелы, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".