Более 40 пожаров произошли на Харьковщине в экосистемах

За минувшие сутки спасатели 56 раз выезжали тушить пожары, 11 из которых повлекли вражеские обстрелы, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

За сутки в Харьковской области произошли 11 пожаров от вражеских обстрелов в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах области, а также в Купянске и Харькове. Горели жилые дома, дворовые постройки и трава на открытом пространстве. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

В сутки зафиксировали 42 случая пожаров в природных экосистемах на общей площади более 40 га.

Пиротехники ГСЧС изъяли и обезвредили 93 единиц мин и снарядов.