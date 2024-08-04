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Более 40 пожаров произошли на Харьковщине в экосистемах

Происшествия 08:41   04.08.2024
Оксана Якушко
Более 40 пожаров произошли на Харьковщине в экосистемах Фото: ГСЧС в Харьковской области

За минувшие сутки спасатели 56 раз выезжали тушить пожары, 11 из которых повлекли вражеские обстрелы, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

За сутки в Харьковской области произошли 11 пожаров от вражеских обстрелов в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах области, а также в Купянске и Харькове. Горели жилые дома, дворовые постройки и трава на открытом пространстве. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

В сутки зафиксировали 42 случая пожаров в природных экосистемах на общей площади более 40 га.

Пиротехники ГСЧС изъяли и обезвредили 93 единиц мин и снарядов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 августа 2024 в 08:41;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки спасатели 56 раз выезжали тушить пожары, 11 из которых повлекли вражеские обстрелы, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".