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Харківські синоптики попередили про небезпеку вдень 7 серпня

Погода 07:23   07.08.2024
Оксана Горун
Харківські синоптики попередили про небезпеку вдень 7 серпня

У Харкові та області оголошено І рівень небезпеки, жовтий, поінформували синоптики Регіонального центру з гідрометеорології.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Харківщині на 7 серпня. Вдень 7 серпня по місту та області очікуються грози. I рівень небезпечності, жовтий“, – поінформував вранці 7 серпня гідрометцентр.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2024 в 07:23;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області оголошено І рівень небезпеки, жовтий, поінформували синоптики Регіонального центру з гідрометеорології".