Харківські синоптики попередили про небезпеку вдень 7 серпня
У Харкові та області оголошено І рівень небезпеки, жовтий, поінформували синоптики Регіонального центру з гідрометеорології.
“Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Харківщині на 7 серпня. Вдень 7 серпня по місту та області очікуються грози. I рівень небезпечності, жовтий“, – поінформував вранці 7 серпня гідрометцентр.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2024 в 07:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області оголошено І рівень небезпеки, жовтий, поінформували синоптики Регіонального центру з гідрометеорології".