Харківські синоптики попередили про небезпеку вдень 7 серпня

У Харкові та області оголошено І рівень небезпеки, жовтий, поінформували синоптики Регіонального центру з гідрометеорології.

“Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Харківщині на 7 серпня. Вдень 7 серпня по місту та області очікуються грози. I рівень небезпечності, жовтий“, – поінформував вранці 7 серпня гідрометцентр.