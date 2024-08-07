Головні новини Харкова 7 серпня: вночі відбивали наліт “шахедів”

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07:13

Тривога триває 16 годин, вночі пролітали “шахеди”

Повітряна тривога в Харкові продовжувалася всю ніч. Вона триває поспіль уже 17 годин, розпочавшись о 14:05 6 серпня. Основною загрозою протягом ночі були російські “шахеди”. За повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, ударні безпілотники залетіли на територію України близько 23:00 – з півдня – та рухалися через центр на північ країни. Близько години ночі ПС ЗСУ поінформували, що рух “шахедів” фіксують у небі Харківської області.

Надалі про ударні БПЛА на Харківщині захисники неба не повідомляли. Загрози Харкову не було, як і повідомлень про будь-які інші повітряні небезпеки для регіону. Проте відбій повітряної тривоги так і не пролунав станом на 07:10.