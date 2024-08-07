По дві атаки ворога на півночі Харківщини й на Куп’янщині – Генштаб на 16:00
Дві атаки здійснили російські військові від початку доби на півночі Харківщини – у районах Тихого та Вовчанська. Триває бій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Куп’янському напрямку ворог провів два безуспішні штурми – неподалік Петропавлівки та у бік Новоосинового.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2024 в 17:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві атаки здійснили російські військові від початку доби на півночі Харківщини – у районах Тихого та Вовчанська. Триває бій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".