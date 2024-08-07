По дві атаки ворога на півночі Харківщини й на Куп’янщині – Генштаб на 16:00

Дві атаки здійснили російські військові від початку доби на півночі Харківщини – у районах Тихого та Вовчанська. Триває бій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку ворог провів два безуспішні штурми – неподалік Петропавлівки та у бік Новоосинового.