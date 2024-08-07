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По две атаки врага на севере Харьковщины и на Купянщине — Генштаб на 16:00

Происшествия 17:10   07.08.2024
Елена Нагорная
По две атаки врага на севере Харьковщины и на Купянщине — Генштаб на 16:00

Две атаки совершили российские военные с начала суток на севере Харьковщины — в районах Тихого и Волчанска. Продолжается бой, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении враг провел два безуспешных штурма — неподалеку Петропавловки и в сторону Новоосиново.

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Автор: Елена Нагорная
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По две атаки врага на севере Харьковщины и на Купянщине — Генштаб на 16:00
По две атаки врага на севере Харьковщины и на Купянщине — Генштаб на 16:00
07.08.2024, 17:10

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  • • Дата публикации материала: 7 августа 2024 в 17:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две атаки совершили российские военные с начала суток на севере Харьковщины — в районах Тихого и Волчанска. Продолжается бой, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".