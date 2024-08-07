По две атаки врага на севере Харьковщины и на Купянщине — Генштаб на 16:00
Две атаки совершили российские военные с начала суток на севере Харьковщины — в районах Тихого и Волчанска. Продолжается бой, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Купянском направлении враг провел два безуспешных штурма — неподалеку Петропавловки и в сторону Новоосиново.
Читайте также: Обстрелы Харьковщины со стороны РФ значительно усилились — ВСУ
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «По две атаки врага на севере Харьковщины и на Купянщине — Генштаб на 16:00»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 августа 2024 в 17:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две атаки совершили российские военные с начала суток на севере Харьковщины — в районах Тихого и Волчанска. Продолжается бой, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".