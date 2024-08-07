По две атаки врага на севере Харьковщины и на Купянщине — Генштаб на 16:00

Две атаки совершили российские военные с начала суток на севере Харьковщины — в районах Тихого и Волчанска. Продолжается бой, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении враг провел два безуспешных штурма — неподалеку Петропавловки и в сторону Новоосиново.